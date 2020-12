Samsung lança TV MicroLED 4K de 110 polegadas

Nesta quarta-feira (09), a Samsung anunciou o início da pré-venda de uma TV MicroLED 4K de 110 polegadas na Coreia do Sul. Com uma tecnologia de LED com emissores próprios de luz, o MicroLED apareceu pela primeira vez em 2018 na “The Wall”, um sistema de telas modulares.

Esta é a primeira vez que a Samsung lança um produto com esta tecnologia para o consumidor final, pré-fabricado e pronto para uso doméstico. De acordo com a Samsung, a nova TV premium tem proporção de tela de 99,99% graças a remoção da matriz preta e da moldura, deixando apenas a tela.

A gigantesca tela de 100″ possibilita a presença de recursos diferenciados, como o Multi Tela, que permite assistir até quatro fontes de conteúdo ao mesmo tempo em espaços de até 55″ divididos na tela. O sistema de som Majestic integrado também é outro destaque da TV MicroLED, oferecendo um som de 5.1 canais e um recurso que faz com que o som acompanhe a imagem.

A tecnologia MicroLED oferece imagens com melhor resolução e nitidez, com brilho máximo de até 5.000 nits. A luz e a cor são produzidas a partir das próprias estruturas de pixel, eliminando a luz de fundo. A Samsung usa materiais inorgânicos que garantem uma vida útil de 100.000 horas, ou seja, a qualidade de imagem se mantém por mais de 10 anos.

A Samsung MicroLED 110” estará disponível em outros países a partir do primeiro trimestre de 2021, mas ainda não existe previsão de chegada no mercado brasileiro.