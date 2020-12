Samsung libera beta da One UI 3 para os celulares Galaxy A e M

A Samsung começou a liberar, nesta quarta-feira (23), a versão beta da One UI 3.0 para as variantes mais baratas dos celulares das séries Galaxy A e Galaxy M. Os primeiros modelos a receber a interface baseada no Android 11 são o A51 5G e o M31, de acordo com o Android Police.

Os proprietários desses telefones estão sendo convidados oficialmente pela gigante sul-coreana para testar a One UI 3.0 antes do lançamento da sua versão estável, por meio dos fóruns da marca em alguns países. Na Coreia do Sul, por exemplo, o convite chegou para os usuários do Galaxy A51 5G, enquanto na Índia foram convocados os donos de um Galaxy M31.

Segundo a publicação, a liberação da inscrição no programa de testes começa pelos dois países, mas em breve ela estará disponível em outros mercados. Além disso, mais modelos de smartphones das linhas A e M da fabricante devem ser contemplados com a atualização.

Convite disponibilizado no fórum da comunidade Samsung da Coreia do Sul, para os donos do Galaxy A51 5G.Fonte: Samsung/Divulgação

Conforme o cronograma divulgado anteriormente pela Samsung, a versão definitiva da One UI 3.0 com Android 11 será lançada para estas duas variantes da série Galaxy em março de 2021, adicionando novas funcionalidades, mais segurança e melhorias para uma experiência de usuário otimizada.

Inscrição para testar a nova interface

Os interessados em testar a One UI 3.0 Beta podem fazer a inscrição no programa de testes por meio do aplicativo Samsung Members, tocando no banner de registro (ele aparece assim que o cadastro estiver disponível na região).

Finalizado o processo, o arquivo de atualização da interface pode ser baixado e instalado no dispositivo. Mas antes do update do celular, é recomendável fazer um backup dos seus arquivos, para não correr o risco de perder dados e imagens importantes, caso dê algum problema durante a instalação.