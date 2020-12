Samsung patenteia ‘sub display’ que esconde buracos de câmeras

A Samsung patenteou uma tecnologia que pode mudar o conceito de câmeras frontais nas telas de celulares. Segundo o documento, a fabricante sul-coreana estuda aplicar um sub display móvel na parte interna dos aparelhos.

Conforme as informações, o mecanismo da “segunda tela” ficará situado entre a câmera e o display externo. Em destaque, o usuário vai poder ocultar a lente frontal ao deslizar o display e ganhar mais espaço de tela no dispositivo.

Desenho do mecanismo da câmera com o sub display.Fonte: LetsGo Digital/Reprodução

A nova patente surge como uma solução para os displays com recorte para câmeras de selfies. Mesmo o modelo Infinite O-Selfie da própria Samsung faz com que o usuário perca um pequeno espaço de tela para que o sensor fique aparente.

Além disso, a nova tecnologia vai permitir que a fabricante adicione outros recursos extras. Por exemplo, será possível implementar flash, uma lente grande angular e sensores semelhantes ao FaceID da Apple.

Para os especialistas, a tecnologia realmente vai melhorar a experiência dos usuários. No entanto, o único problema é que o conceito apresenta uma grande complexidade mecânica. No fim, ela pode encarecer o custo da produção dos aparelhos.

Além de ocultar o sensor frontal, o sub display no topo da tela tem funcionalidades extras.Fonte: LetGo Digital/Reprodução

Tecnologia à prova d’água

Atualmente, diversos fabricantes apostam nas câmeras pop-up ou deslizantes como câmeras frontais. Entretanto, esses recursos não permitem que os aparelhos sejam à prova d’água e deixa os sensores expostos a danos em uma eventual queda.

Assim, a tecnologia da Samsung pode solucionar esse problema que atinge vários modelos de smartphones. Portanto, se ela conseguir aplicar isso aos seus dispositivos, esse seria um grande diferencial para a marca.

Qual é a sua opinião sobre a nova patente da fabricante sul-coreana? Será que esse recurso vai chegar ao mercado em breve?