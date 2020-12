Samsung TV Plus chega ao Brasil com 20 canais gratuitos por streaming

Nesta quarta-feira (09), a Samsung lançou o Samsung TV Plus, seu primeiro aplicativo de streaming para Smart TVs da marca. A sul-coreana embarca de vez nesse mercado com uma grade de 20 canais com variados temas, incluindo entretenimento, notícias, esportes e conteúdo infantil.

O Brasil é o 12° país a ter o serviço disponível, que será totalmente gratuito e exclusivo de Smart TVs da companhia com a plataforma Tizen, lançadas a partir de 2018, mas logo deve chegar a dispositivos de 2017.

Samsung/Divulgação

Confira a lista de canais disponíveis no Samsung TV Plus:

Bloomberg TV (2020)

InWild (2073)

InTroube (2079)

People Are Awesome (2085)

Hard Knocks Fighting Championship (2164)

Insight TV (2172)

Fuel TV (2174)

Tastemade (2202)

Stingray (2235)

WeatherSpy (2240)

Nick Clássico Pluto TV (2305)

Nick Junior Club Pluto TV (2306)

A Vida Moderna de Rocko (2309)

Pet Collective (2329)

Fail Army (2330)

Chive TV (2331)

BCC Gaming (2359)

InWonder (2370)

Dark Matter (2470)

MyTime Movie Network (2480)

No exterior, o Samsung TV Plus permite que os consumidores assistam a conteúdo ao vivo ou VOD, o que enriquece significativamente o catálogo, contudo não há informações sobre a disponibilização dos programas transmitidos antes do lançamento do serviço no Brasil, então resta aguardar a chegada da plataforma para conferir.

Usar o Samsung TV Plus é bem simples: basta acessar o hub de funções da Smart TV Samsung e conferir se o app já está disponível. Segundo a companhia, “ele será o primeiro da lista”, e uma prévia dos canais estará no topo da tela para acelerar a consulta ao conteúdo. Para conferir todo o catálogo, basta selecionar o ícone do app e navegar na grade.

O serviço oferece configurações de controle parental e filtro de conteúdo e não exige cadastro de cartão de crédito para participar. Ainda não há informações sobre a chegada do Samsung TV Plus para celulares Samsung Galaxy ou tablets da companhia.