Samuca arma ‘operação cupido’ para dar lição em padrasto mala · .

Samuca (Vitor Figueiredo) armará uma “operação cupido” para conseguir que a mãe faça as pazes com Cassiano (Henri Castelli) em Flor do Caribe. Reaproximar o casal apaixonado será uma tremenda lição que o pequeno dará em seu padrasto mala, que só tem infernizado a vida de Ester (Grazi Massafera) na novela das seis da Globo.

Sensível e sempre atento, Samuca entrará no quarto e perceberá que sua mãe não está bem. “Você está chorando, mãe?”, perguntará o menino ao flagrá-la com lágrimas nos olhos. A mocinha dirá que não está, mas o garoto não se convencerá. “Eu sei que tá chorando. Por quê? Algum problema maior do que o que você já tem?”, questionará o garotinho, parecendo um “miniadulto”.

“Que isso, menino? Tá falando como gente grande agora?”, vai se espantar Ester, com a desenvoltura do filho. “Eu sou criança, mãe. Mas eu escuto e vejo tudo. Eu sei que você e meu pai Cassiano tão brigados”, revelará.

“É, a gente brigou. Tô muito arrependida de ter brigado com ele. Fui uma bobona”, admitirá Ester. Samuca, então, soltará mais uma de suas pérolas: “Eu sei, as mulheres são assim!”.

Grazi Massafera e Vitor Figueiredo

Sensibilidade infantil

Sem conseguir segurar o riso, Ester sorrirá e perguntará o que ele sabe sobre mulheres. “Eu sei que a minha namorada Carol, da escola, ela passa por suas fases”, explicará a criança. A personagem de Grazi Massafera abrirá ainda mais o sorriso e abraçará e beijará o filho.

Observador, o personagem de Vitor Figueiredo verá que a mãe escreveu uma carta de amor. “A mãe tá escrevendo uma carta pro seu pai Cassiano, porque eu fui tão ridícula com ele que eu não tô sabendo pedir desculpas. Então, eu resolvi escrever”, contará a loira.

“Tá bom, então eu vou brincar lá embaixo com a Zuleika [Gisele Alves] e você fica aí escrevendo”, responderá o garoto. Antes de deixar o quarto, ele dará um conselho amoroso para Ester. “Escreve assim: Cassiano eu te amo. Ester”, soltará o “pequeno cupido”.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.