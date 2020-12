Samuca foge de casa para fazer Alberto pagar por crueldade · .

Samuca (Vitor Figueiredo) fugirá da mansão dos Albuquerque para avisar Cassiano (Henri Castelli) que Ester (Grazi Massafera) corre perigo em Flor do Caribe. Ao acordar de um pesadelo, o neto de Lindaura (Angela Vieira) vai dar por falta da mãe. Ele pedirá ajuda a Alberto (Igor Rickli), mas logo perceberá que o playboy tem culpa no cartório na novela das seis.

A filha de Samuel (Juca de Oliveira) entregará para as autoridades a localização exata do bunker em que Dionísio (Sérgio Mamberti) esconde relíquias roubadas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Por conta das denúncias, o mauricinho chegará a ser preso por Isabel (Thaíssa Carvalho).

O antagonista vivido por Igor Rickli conseguirá escapar da cadeia ao comprar um laranja para assumir os crimes em seu lugar. Com sede de vingança, o mau-caráter preparará uma armadilha para que a mãe de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) volte até a casamata –ele a deixará trancada por toda a madrugada como castigo pela traição.

O barulho acordará o personagem de Vitor Figueiredo, que correrá para a cama do crápula ao constatar o sumiço da jovem. “Acorda, a minha mãe não está no meu quarto. Cadê ela, pai? Cadê?”, questionará o amigo de William (Renzo Aprouch).

Contra a parede, Alberto soltará os cachorros em cima do herdeiro. “O que é garoto, o que você quer? Pelo amor de Deus, vai dormir. Me deixa em paz”, vociferará o vilão do folhetim de Walther Negrão.

Aventura no escuro

Desesperado, Samuca sairá às ruas de Vila dos Ventos no meio do escuro para avisar Cassiano sobre o desaparecimento de Ester. Ele baterá à porta da casa de Olívia (Bete Mendes) nas cenas que serão exibidas no próximo dia 18. “Pai, abre aqui. Socorro, alguém”, berrará o garoto.

O galã de Henri Castelli pulará da cama com o susto. “Samuca, espera que o pai vai abrir. Minha nossa, aconteceu alguma coisa? Fala, filho, o que foi? O que o Alberto fez?”, questionará o piloto de avião, ao ouvir o menino balbuciar o nome do rival.

“Comigo nada, foi com a minha mãe. Ela sumiu, pai. Eu sei que vocês estão brigados, mas ajuda ela. Eu procurei e ela não estava no meu quarto, em lugar nenhum da casa. Eu fui falar com meu pai Alberto e ele gritou comigo”, implorará a criança.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o.publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

