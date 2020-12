Samuel engole sapo e segura vômito com mentira de Dionísio · .

[ad_1]



Dionísio (Sérgio Mamberti) não vai parar com as maldades nem em um leito de hospital em Flor do Caribe. O avô de Alberto (Igor Rickli) inventará uma mentira cabeluda para convencer Samuel (Juca de Oliveira) que ele não entregou os seus pais para os nazistas. O joalheiro segurará o vômito para sair de lá com uma informação valiosa nesta semana na novela das seis.

O milionário quase baterá as botas ao descobrir que Ester (Grazi Massafera) é neta de um dos judeus que ele enviou para a morte nos campos de concentração. O sogro de Guiomar (Claudia Netto) sobreviverá ao susto, mas fingirá que está muito debilitado para dar mais um bote nos Schneider.

Desesperado, o antagonista de Igor Rickli baterá à porta do marido de Lindaura (Angela Vieira). O playboy revelará que o parente está nas últimas e implorará para que o joalheiro converse uma última vez com o ancião a fim de acertarem as contas nas cenas que serão exibidas na próxima quarta (23).

A contragosto, o ourives interpretado por Juca de Oliveira não esconderá o nojo por estar frente a frente com o algoz de sua família. “Será que você não percebe que é uma tortura para mim ficar aqui diante de você? Nada do que você diga vai servir de defesa”, dirá o artífice.

“Por favor, eu estou doente, quase sem forças. Estou aqui ouvindo as acusações que você faz com toda a humildade. Peço apenas que me ouça. Eu sei muito bem que essa mágoa é mais do que justificada. Eu, no mesmo lugar, teria o mesmo sentimento. Só que esse desprezo que você e Ester têm por mim são frutos de um terrível mal-entendido”, disparará o crápula.

Samuel ficará de queixo caído com a audácia de Dionísio em afirmar que não teve qualquer envolvimento com os nazistas. Ele chegará a esfregar na cara do rival que o Terceiro Reich o condecorou com uma medalha.

Pego no pulo, o vilão de Sérgio Mamberti voltará a faltar com a verdade. “A minha amada Helga, quando casou-se comigo, já tinha tido um primeiro marido que se chamava Klaus Wagner. Um alto oficial do comando nazista. Foi para ele que eu pedi toda aquela documentação falsa para que você e seus pais pudessem fugir da Holanda”, emendará o pulha.

Ele afirmará que tentou comprar a liberdade de Josef (Sthefane Dosse) com joias e obras de arte, mas o militar desfez o negócio em cima da hora. “Era assim que eu salvava muitas famílias, mas o mais importante é que agora tenha ficado esclarecido. Espero que, depois de 70 anos, eu possa devolver a você tudo que é seu”, suspirará.

Dionísio então entregará o anel que roubou dos Schneider para Samuel, que fingirá acreditar em cada uma das suas palavras para ir atrás do tal Klaus Wagner. “Você não imagina o peso que estou tirando das minhas costas”, arrematará o mau-caráter.

Dionísio, na verdade, é Klaus Wagner no folhetim

Resumo da semana

Segunda, 21/12 (Capítulo 97)

Ester conta a Cassiano sobre a ameaça que Alberto fez a Samuca, e diz que se sente refém do ex-marido. Cassiano resolve tirar Samuca da casa de Alberto. Ester avisa a Alberto que Samuca ficará sob a proteção de Cassiano. Dionísio avisa a Guiomar que demitiu Doralice por acreditar que ela tenha roubado seu relógio. Ester confronta Dionísio, acusa-o de covarde e ladrão, e comunica que foi ela quem pegou o relógio que pertence a sua família.

Terça, 22/12 (Capítulo 98)

Dionísio passa mal e Alberto pede socorro a Guiomar. Ester conta para Samuel e Lindaura sobre a discussão que teve com Dionísio. Guiomar leva Dionísio para o hospital. Samuel confessa à filha que não sabe o que fazer para se defender de Dionísio. Samuca entrega a Cassiano a carta de amor que Ester lhe escreveu. Lino viaja para o Rio de Janeiro com Carol, em busca de Maria Adília. Alberto culpa Ester pela internação de Dionísio.

Quarta, 23/12 (Capítulo 99)

Ester enfrenta Alberto e diz ao ex-marido que espera que Dionísio não saia impune pelo fez contra sua família. Zuleika diz a Guiomar que Doralice sumiu. Juliano cuida de William e diz ao irmão que Doralice teve que viajar para ficar com um parente doente.

Bibiana desconfia de que Marizé esconda algo da família. Taís rompe com Mantovani. Samuca planeja um encontro de Cassiano com Ester. Cassiano beija Ester. Dionísio avisa a Alberto que ele precisa calar Samuel definitivamente. Alberto vai até a casa de Samuel e avisa que Dionísio quer falar com ele.

Quinta, 24/12 (Capítulo 100)

Samuel deixa uma mensagem gravada no celular de Ester avisando que se encontrará com Dionísio. Juliano avisa a Quirino que vai atrás de Doralice. Dionísio inventa uma desculpa para justificar que não foi ele quem roubou as joias da família de Samuel, que finge acreditar.

Paçoquinha beija Marinalva. Carol e Lino ficam juntos. Ester simula se desculpar com Dionísio. Doralice se refugia em um monastério. Lino e Carol vão à Feira de São Cristóvão à procura de Maria Adília.

Sexta, 25/12 (Capítulo 101)

Ester conta para Cassiano a história que Dionísio inventou para justificar por que estava com as joias de sua família. Dionísio e Alberto planejam se vingar de Samuel. Taís percebe que Marinalva evita falar com Paçoquinha.

Quirino nota que Mateus fala com Lipe de forma hostil e conta a Donato que o filho pode estar sofrendo bullying na escola. Lipe e Marizé contam a Donato e Bibiana sobre a hostilidade de Mateus. Carol incentiva Lino a tocar sanfona na Feira de São Cristóvão. Maria Adília se emociona com a apresentação de Lino.

Sábado, 26/12 (Capítulo 102)

Dionísio oferece a Hélio o cargo de vice-presidente da empresa, em troca de um favor. Carol combina com Lino de voltar à Feira de São Cristóvão no dia seguinte para continuar a procura por Maria Adília. Cassiano sofre um acidente ao explorar a mina com Duque. Yvete avisa a Alberto sobre o desabamento na mina de Duque. Maria Adília fica emocionada ao descobrir que Lino é seu filho.

Os capítulos de Flor do Caribe são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

