Samuel vence a morte pela segunda vez e cumpre profecia; saiba como · .

Um dos sobreviventes do Holocausto, Samuel (Juca de Oliveira) vai vencer a morte pela segunda vez em Flor do Caribe. Depois de cair em uma armadilha de Dionísio (Sérgio Mamberti), o joalheiro será salvo da morte por Cassiano (Henri Castelli). Com a ajuda dos tenentes da Força Aérea, o piloto evitará que o sogro se afogue na novela das seis.

O avô de Alberto (Igor Rickli) dedicará o resto dos seus dias a exterminar o marido de Lindaura (Angela Vieira) no folhetim de Walther Negrão. O milionário perceberá que o artífice é o “menino que sobreviveu” da profecia proferida pela cigana Safira (Suzana Pires) –a pessoa que trará à tona os seus podres e o obrigará a pagar pelos seus crimes.

Ele oferecerá o cargo de vice-presidente do Grupo Albuquerque a Hélio (Raphael Vianna) para convencer o rapaz a sujar as mãos em seu lugar. Após aceitar o acordo, o filho de Bibiana (Cyria Coentro) encomendará a cabeça do ourives interpretado por Juca de Oliveira para o neonazista Arruda (Jonas Mello).

O bandido aproveitará que Samuel terá viajado até Natal para avaliar uma pedra encontrada na mina de Duque (Jean Pierre Noher). Ele amarrará o holandês e o abandonará em um navio prestes a afundar nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 4. “Você conhece a oração dos mortos? Pois então comece a rezar”, bradará o facínora.

A protagonista de Grazi Massafera, no entanto, dará por falta do pai a tempo de alertar Isabel (Thaíssa Carvalho). A oficial rastreará o celular do artífice. “Ele está no porto, no cemitério de navios. Vá para lá imediatamente e com reforço”, ordenará Mantovani (Licurgo Spinola).

Por um triz

Cassiano acompanhará os amigos do tempo que serviu à Aeronáutica até a capital do Rio Grande do Norte. “Sujou, alguém entregou a gente. Ou rastrearam o celular do velho. Vou jogar essa porcaria fora”, reclamará Arruda, que lançará o aparelho no fundo do mar.

Os neonazistas serão perseguidos por Rodrigo (Thiago Martins) e Ciro (Max Fercondini), enquanto o galã de Henri Castelli e Amadeu (Dudu Azevedo) vasculharão cada um dos navios atrás de Samuel.

Em meio à busca desenfreada, eles vão estranhar o grande volume de água que vazará por baixo de uma comporta. O pai de Samuca (Vitor Figueiredo) arriscará a própria vida, arrombará uma janela e resgatará o avô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) praticamente inconsciente.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

