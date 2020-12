Samuel vira o jogo e vê neonazista agonizar em ‘ratoeira’ · .

Uma perseguição pelo hospital marcará a virada de jogo de Samuel (Juca de Oliveira) para cima de Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. O milionário mandará um capanga neonazista concretizar o serviço de tirar a vida do ourives, mas o assassino será pego de surpresa e agonizará em uma “ratoeira” na novela das seis.

Sobrevivente do Holocausto, Samuel conseguirá escapar da morte pela segunda ves –a primeira foi durante a guerra e, agora, será depois de se safar da armadilha criada por Dionísio e Hélio (Raphael Viana) para matá-lo afogado em um navio abandonado.

Ciente de que o avô de Alberto (Igor Rickli) não desistirá de eliminá-lo, ele tomará medidas para não sofrer nenhum atentado durante sua recuperação no hospital. Com a ajuda de Cassiano (Henri Castelli) e dos oficiais amigos do aviador, o holandês armará uma cilada para Arruda (Jonas Mello).

O capanga irá até o hospital para terminar o serviço. Disfarçado de médico, ele verá Lindaura (Angela Vieira) sair do quarto do paciente e entrará escondido. Primeiramente, ele desligará os aparelhos conectados ao doente e, depois, com um travesseiro, tentará sufocá-lo.

O homem se debaterá embaixo das cobertas e, quando Arruda achar que conseguiu matá-lo, descobrirá que foi enganado. Na cama, estará Cassiano, pronto para capturar o assassino, que ao ver o piloto sairá correndo.

O pai de Samuca (Vitor Figueiredo) sairá em disparada atrás do homem, acompanhado por um policial. Eles percorrerão todo o hospital até chegarem ao estacionamento, onde Cassiano conseguirá alcançar Arruda.

Jonas Mello como Arruda em Flor do Caribe

Eles entrarão em uma luta corporal, o personagem de Henri Castelli levará alguns socos, mas conseguirá dominar o assassino e prendê-lo.

Já com Arruda na viatura da policia, Cassiano agradecerá a ajuda do amigo. “Muito obrigado. Vou continuar aqui cuidando do seu Samuel. Vai que os outros [cúmplices de Arruda] resolvem voltar para terminar o serviço, é melhor eu estar por aqui”, informará o mocinho.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

