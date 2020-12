Sancho encerra jejum, Dortmund vence Braunschweig e vai às oitavas da Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund visitou o Eintracht Braunschweig nesta terça-feira, venceu por 2 a 0 com uma atuação burocrática e se classificou às oitavas de final da Copa da Alemanha.

Mats Hummels abriu o placar no Eintracht Stadion e chegou a quatro gols na temporada, se igualando na condição de vice-artilheiro do elenco em 2020-21. Jadon Sancho fechou a conta marcando após sete partidas passando em branco.

Os comandados de Edin Terzic confiraram o favoritismo diante de uma equipe que está apenas na 15ª colocçaão da segunda divisão. Assim, vão para o fim de ano amenizando o mau momento na Bundesliga – a equipe perdeu para o Union Berlin na última sexta-feira e aparece atualmente na quinta colocação, com 22 pontos, oito a menos do que o líder Bayern de Munique, após 13 rodadas.

Como esperado, os visitantes, mesmo com um time misto, foram dominantes e abriram o placar aos 12min, quando Hummels aproveitou sobra de bola na área após cobrança de falta de estufou a rede. Bellingham ainda quase fez um golaço antes do intervalo, mas parou na trave.

Na volta para o segundo tempo, os donos da casa quase empataram aos 11min, com Bar recebendo com liberdade e acertando o travessão da meta do goleiro Hitz. Susto à parte, o BVB manteve o controle do jogo até o apito final, mas não criou muitos lances de perigo Aos 39min, Tigges até teve a oportunidade de ampliar a vantagem e marcar em sua estreia, mas chutou em cima do goleiro e desperdiçou ótima chance. Já nos acréscimos, Sancho recebeu grande passe de Reus, driblou o arqueiro e completou para a rede.

Agora, o Borussia Dortmund só voltará a campo em 3 de janeiro (domingo), quando receberá o Wolfsburg no Signal Iduna Park, às 11h30 (de Brasília), pela Bundesliga. Na Copa da Alemanha, o time aurinegro irá descobrir seu adversário em um sorteio também em 3 de janeiro – os confrontos das oitavas vão acontecer em 2 e 3 de fevereiro.

Eintracht Braunschweig 0 x 2 Borussia Dortmund

GOLS: Hummels e Sancho (Borussia Dortmund)

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG: Fejzic; Schluter, Wydra, Nikolaou e Wiebe (Ziegele); Kammerbauer, Ben Balla (Kroos), Kaufmann (Schwenk) e Kobylanski (Otto); Bar e Abdullahi (Proschwitz). Técnico: Daniel Meyer

BORUSSIA DORTMUND: Hitz; Morey (Meunier), Zagadou, Hummels (Akanji) e Guerreiro; Delaney, Bellingham (Witsel) e Brandt (Reus); Sancho, Reyna (Hazard) e Tigges. Técnico: Edin Terzic

Jogadores do Borussia Dortmund comemoram gol marcado diante do Eintracht Braunschweig Getty Images

-Mats Hummels tem 4 gols e está empatado com Giovanni Reyna e Marco Reus como vice-artilheiro da equipe na temporada. Erlin Haaland lidera com 17

-A última vez que Hummels fez tantos gols em uma mesma temporada foi há 10 anos – em 2010-11, o zagueiro marcou 6 vezes

-O atacante Steffen Tigges, de 22 anos, foi titular e fez sua estreia pelo time principal do Dortmund. Pelo segundo time, ele soma 12 gols em 18 jogos na liga regional (4ª divisão) nesta temporada

-O Dortmund havia sido eliminado nas duas vezes anteriores que o que tinha cruzado o Braunschweig na Copa da Alemanha: 2ª fase em 1989-90 e 1ª fase em 2005-06

-Jadon Sancho marca após 7 jogos sem balançar a rede. Seu último gol havia sido em 24 de novembro, diante do Brugge. É o 4º gol do inglês na temporada