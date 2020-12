Santa Cruz vence Ituano e entra na zona do acesso na Série C; Paysandu bate Londrina

O Santa Cruz visitou o Ituano e venceu de forma dramática por 2 a 1, neste sábado, pela 3ª rodada da Segunda Fase da Série C. O resultado colocou os pernambucanos na vice-liderança do grupo C, atrás dos paulistas.

Jogando em casa, o Galo de Itu saiu na frente ainda aos 28 minutos do primeiro tempo, com Pacheco. Pouco antes do intervalo, Paulinho Dias foi expulso e deixou os mandantes com dez em campo. Na segunda etapa, o Santa Cruz reagiu com dois gols de Chiquinho, um no primeiro minuto e outro já nos acréscimos.

Com o resultado, o Ituano estacionou nos quatro pontos no topo do grupo C, mesma marca do Santa Cruz. O primeiro colocado da chave garante o acesso e uma vaga na final da Série C, enquanto o vice-líder fica com outra vaga na Série B.

Paysandu vence em casa

Em duelo do grupo D, o Paysandu recebeu o Londrina também neste sábado e venceu por 3 a 2 em jogo dramático. Nicolas, conhecido como Cavani da Amazônia, marcou duas vezes para deixar o Papão na frente. Os paranaenses reagiram com Carlos Henrique e Celsinho, mas Matheus fez nos acréscimos para garantir o triunfo.

Com o resultado, a equipe do Pará assumiu provisoriamente a liderança da chave com seis pontos após três jogos. O Remo joga neste domingo e pode retomar a ponta com nova vitória.