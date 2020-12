Santos anuncia permanência de Luan Peres para a semifinal da Libertadores

O Santos anunciou nesta terça-feira a renovação do empréstimo de Luan Peres junto ao Brugge, da Bélgica.

O contrato terminaria em 31 de dezembro. Os passos dessa negociação foram antecipados pela Gazeta Esportiva.

Dessa forma, o clube santista garante a utilização do zagueiro nas semifinais contra o Boca Juniors (ARG) e ganha tempo para tentar a compra. A prioridade inicial era tê-lo na decisão.

O Alvinegro tentou estender o vínculo até dia 30 de janeiro, data da final da Libertadores, mas o Brugge bateu o pé por menos tempo de contrato.

E concordou com uma nova cláusula para compra. O vínculo vai até 23 de janeiro.

O acordo prevê a aquisição dos direitos econômicos de Luan Peres se o Santos avançar à final da Libertadores. A compra seria feita por meio da premiação da Conmebol: uma garantia financeira para o Brugge. O campeão receberá 15 milhões de dólares (R$ 78 mi), enquanto o vice ficará com 6 milhões de dólares (R$ 31 mi).

Em uma possível classificação para o final, o Santos garantiria ao menos os R$ 31 milhões do segundo colocado, quantia suficiente para comprar Luan. O Brugge fez um desconto em relação aos 5 milhões de euros (R$ 32 mi) iniciais. O valor final não foi revelado pelas partes, mas varia entre 3 e 4 milhões de euros (R$ 19 e R$ 25 mi).

Em resumo: o Santos terá Luan Peres nas semifinais da Libertadores. Se eliminar o Boca, exercerá a compra do zagueiro. Se for eliminado, o atleta provavelmente voltará para a Bélgica, já que uma negociação teria de ser iniciada do zero, já sem a cláusula pré-definida (e sem o dinheiro da Conmebol).

Luan tem 26 anos, é titular absoluto do Santos e sua permanência foi um pedido expresso de Cuca.