Santos anuncia que funcionário acusado de racismo se desligou do clube e diz como agiu em caso de assédio moral

O Santos informou que o colaborador Roberto Rabelato, que atuava como gerente de controladoria e foi acusado de racismo por um advogado do clube, se desligou da agremiação na noite de quarta-feira (23). Em nota à imprensa, diz que a vítima decidiu não registrar ocorrência.

A história veio a tona após o ESPN.com.br revelar uma denúncia feito pela advogado do Santos, Cléber Pinto, contra Rabelato.

Em conversa de áudio revelada pela reportagem, Pinto diz ao presidente Orlando Rollo que Rabelato abriu a porta de uma sala de reunião onde o advogado estava e perguntou: “Aqui é a senzala?”. O caso foi no último dia 17, uma semana antes do pedido de desligamento.

“Então, estou falando na cara dele aqui, nos olhos dele. Que ele diga aqui que não abriu um dia a porta da sala lá e disse ‘Aqui é a senzala?’. Quero que ele diga isso, que não falou isso. Eu fiquei tão estupefato que eu não acreditei. Então quero que ele diga na minha cara que ele tem algum problema comigo por eu ser negro porque eu não acredito nisso. Agora, que ele falou isso na minha cara, ele falou. Mas ele não falou assim diretamente. Ele abriu a porta, olhou e falou ‘ah, aqui é a senzala:’. Por que ele fez isso? Não sei. Está engasgado aqui”, diz Pinto.

Em nota, a diretoria santista diz “que todas as providências” referentes a caso de racismo “foram imediatamente adotadas quando os fatos foram narrados à direção do clube”. Explica que o departamento jurídico foi acionado e foi instaurado um procedimento na Divisão de Inquérito e Sindicância para “adotar as devidas questões relativas à polícia judiciária”.

O texto também diz que Cléber Pinto recebeu apoio da diretoria e aceitou os pedidos de desculpas de Rabelato, sem desejar abrir uma ocorrência por injúria racial contra o gerente. Vale lembrar que Orlando Rollo é investigador da polícia civil e poderia realizar a prisão de Rabelato diante das acusações e confirmações do gerente sobre o ocorrido.

“O presidente Orlando Rollo, ainda na citada reunião, após ouvir atentamente ambas as versões, acenou por efetuar a prisão em flagrante e foi obstado pelo próprio advogado ‘vítima’, o qual foi enfático em não desejar dar qualquer tipo de prosseguimento no caso”, consta na nota.

Orlando Rollo durante coletiva do Santos, em janeiro de 2018 Ivan Storti/Santos FC

Assédio moral

Já sobre o caso de assédio moral, também revelado pelo ESPN.com.br, o Santos explica “não ter constatado qualquer indício nesse sentido”.

Informa ainda que a funcionária do departamento de recursos humanos da agremiação, cujo nome foi preservado tanto pela reportagem quanto pelo clube, foi desligada.

“Ela foi realocada e testada em três setores diferentes sem conseguir aproveitamento satisfatório em suas atividades laborais, motivo pelo qual foi devidamente desligada”, consta na nota.

A funcionária, que é negra, denunciou Luiz Eduardo Silveira, superintendente administrativo e financeiro da gestão atual, alegando que ele estava boicotando a chance de ela assumir o posto de supervisora de RH, cargo prometido por Rollo.

De acordo com ela, Silveira disse coisas como “Seu salário vai ser esse, não deixei o presidente dar o salário que ele queria te pagar. E vocês não têm direito à moradia, só quem tem moradia é superintendente”. Ela relata que foram vários dias de humilhação.

Confira a íntegra da nota do Santos

O Santos FC esclarece fatos sobre matéria veiculada pelo portal ESPN:

Quanto aos fatos narrados, cabe explicar que todas as providências foram imediatamente adotadas quando os fatos foram narrados à direção do clube, quer seja em acionar o Departamento Jurídico, instaurar procedimento na Divisão de Inquérito e Sindicância e que fossem adotadas as devidas questões relativas à Polícia Judiciária.

Quanto a questão do assédio moral, foram ouvidos todos os funcionários e não foi constatado qualquer indício nesse sentido. A citada funcionária foi realocada e testada em três setores diferentes sem conseguir aproveitamento satisfatório em suas atividades laborais, motivo pelo qual foi devidamente desligada.

Salienta-se que o áudio captado se deu de maneira ilegal e sem o conhecimento dos presentes, porém a veiculação na mídia se deu de maneira deturpada e sem outros trechos importantes.

Sobre a questão da injúria racial, a vítima – o colaborador Dr. Cléber Pinto – destaca que recebeu todo o apoio da direção do clube e no vídeo aqui postado afirmou ter aceitado o pedido de desculpas e explicações do colaborador acusado, dando o caso por encerrado.

O Presidente Orlando Rollo, ainda na citada reunião, após ouvir atentamente ambas as versões, acenou por efetuar a prisão em flagrante e foi obstado pelo próprio Advogado “vítima”, o qual foi enfático em não desejar dar qualquer tipo de prosseguimento no caso.

Reitera-se, por fim, que o crime de injúria racial tem natureza de ação penal condicionada à vontade da vítima.

O SFC informa que o colaborador acusado se desligou do clube para que a apuração interna prossiga de maneira independente e livre de qualquer interferência na apuração dos fatos.