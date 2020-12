Santos anuncia renovação com patrocinador até o fim de 2022

O Santos anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato de patrocínio com a empresa Tekbond. O novo vínculo é válido até o fim de 2022.

Com o acordo, a marca segue estampada nos uniformes do Peixe. Nos próximos dois compromissos do time de Cuca, contra Vasco e Ceará, o logo da Tekbond vai ocupar o espaço de patrocínio máster.

Tekbond renova patrocínio com o Peixão até o final de 2022! 🤝 A @Tekbond, marca de adesivos que mais cresce no Brasil, renovou contrato com o Santos FC até 31 de dezembro de 2022. pic.twitter.com/Rp4R41xE8s — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 18, 2020

Ao comentar sobre a renovação, o presidente Orlando Rollo destacou que sua gestão tem ajudado a fortalecer o clube.

“Muito importante estender essa união com a Tekbond até o final de 2022. Isso mostra o resgate da credibilidade do Clube e do retorno que damos aos patrocinadores. É mais uma contribuição da nossa gestão para um Santos FC mais forte e com grandes parceiros”, apontou o mandatário.

Além de aparecer nos uniformes, a marca será exposta nas redes sociais, placas publicitárias do CT Rei Pelé, ações de hospitalidade na Vila Belmiro e backdrop de entrevistas.