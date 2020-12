Santos avança por permanência de Luan Peres antes de “Dia D”

O Santos avançou na negociação com o Brugge (BEL) pela permanência de Luan Peres. O empréstimo termina no dia 31 de dezembro, próxima quinta-feira.

O Peixe vê essa terça como “Dia D”. O prazo é curto para concluir a negociação, trocar documentos e registrar a extensão do atual contrato no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes de quinta.

O Alvinegro busca um vínculo longo, mas prioriza a presença do zagueiro nas semifinais da Libertadores da América contra o Boca Juniors (ARG) e está otimista por isso. A ideia é prorrogar o empréstimo e ganhar tempo para seguir com as tratativas. O Santos topa até pagar para ter o atleta pelo menos na decisão.

O Brugge é duro na negociação e o Peixe entende que há propostas por Luan. Em contato recente com a Gazeta Esportiva, o CEO do clube belga, Roel Vaeyens, disse que vários estão interessados, tanto no Brasil quanto no exterior.

O Santos conversa com o Brugge por meio de Walter Schalka, um dos membros do Comitê de Gestão de Andrés Rueda, presidente eleito e oficialmente à frente do clube a partir de janeiro.

O valor de compra fixado é de 5 milhões de euros (R$ 31,3 mi), mas o Brugge aceita receber menos para a venda – cerca de 3 milhões de euros (R$ 19 mi). A quantia ainda é alta, porém, faz o Alvinegro cogitar a aquisição. Há duas opções: parcelar os quase R$ 20 milhões ou adquirir parte dos direitos econômicos e diminuir ainda mais o montante. O Brugge, até agora, bate o pé por pagamento à vista.

A negociação com o Brugge é ainda mais complicada em função do ex-presidente José Carlos Peres. O Santos demorou um ano para pagar 250 mil euros (R$ 1,5 mi), verba combinada para uma temporada e meia de empréstimo. O caso foi parar na Fifa. O empresário de Luan Peres também não recebeu sua comissão.

Luan tem 26 anos, é titular absoluto do Santos e quer permanecer. O Peixe enfrentará o Boca Juniors nos dias 6 e 13 de janeiro.