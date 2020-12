Santos deve estrear uniforme azul “remodelado” em dezembro

O Santos deve estrear o uniforme azul “remodelado” neste mês de dezembro. A expectativa é de pelo menos dois jogos com a nova camisa até a virada do ano.

O Peixe lançou a peça com símbolo retrô, mas o Estatuto Social permite apenas o original em partidas. Para não perder o material, o Alvinegro tomou a decisão de colocar o distintivo entre a imagem clássica e a Umbro.

“A gente precisava aprovar o uniforme azul até pela pouca grade de camisas. Presidente afastado pediu de maneira atrapalhada mais azuis que listrados. Aprovou com a fabricante sem passar pelo Conselho. Quando veio para o Conselho, estava errado o símbolo. Umbro não permitiu costurar símbolo oficial em cima do retrô, nem descosturar porque infringiria normas técnicas. Tentamos selo do Maior Brasileiro do Mundo. Mandamos nova proposta com símbolo de maneira objetiva no meio. Foi aprovado, vamos fazer dois jogos esse mês”, disse o presidente Orlando Rollo, na última quinta-feira.

A camisa sucesso de vendas tem apenas o símbolo retrô ao lado da Umbro. Em campo, porém, haverá o distintivo original.