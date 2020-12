Santos deve jogar partida mais importante do ano sem um meia

O Santos não deve ter um meia de origem contra o Boca Juniors (ARG) no dia 6 de janeiro, em La Bombonera, pela ida da semifinal da Libertadores da América.

A dúvida de Cuca é escalar três meio-campistas (Alison, Sandry e Diego Pituca) ou improvisar o atacante Soteldo na armação. Ambas as possibilidades não incluem um meia de fato.

Essa posição é um problema crônico diagnosticado por Cuca desde a cirurgia no joelho de Carlos Sánchez. Jean Mota e Lucas Lourenço não se firmaram. Anderson Ceará foi emprestado ao CRB sem ser testado. Ivonei está no elenco, mas é considerado volante.

O técnico testou vários na função: o próprio Soteldo, Marinho, Kaio Jorge, Sandry, Diego Pituca, Jobson, Arthur Gomes e Tailson. Nenhum ganhou a vaga.

“Temos dificuldade no nosso elenco, no nosso time. Tentamos criar primeiro com Sandry e Pituca mais adiantados, depois com Soteldo e Kaio Jorge, depois com centroavante e Kaio Jorge atrás, depois Lucas Lourenço. É outra dificuldade a armação, a definição do nosso 10, na temporada”, disse Cuca, após o empate com o Ceará.

Dessa forma, o Santos não deve ter um meia de origem na partida mais importante de 2020.