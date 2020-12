Em duelo movimentado, Santos e Palmeiras ficaram no empate por 2 a 2 neste sábado, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão 2020. Com um ponto para cada lado, Peixe e Verdão subiram uma posição – ambos ultrapassaram o Internacional, que jogará neste domingo contra o Atlético-MG. Clique no link abaixo para ver como está a classificação do Brasileiro.

