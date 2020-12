Santos encerra preparação para enfrentar o Vasco com dúvidas e desfalques; Soteldo volta a treinar

O Santos encerrou a sua preparação para enfrentar o Vasco, neste domingo (20), às 16h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário com uma dúvida importante e ausências garantidas.

Com uma contratura muscular, o atacante Marinho segue dúvida para o jogo, mas viajará com a delegação para a capital carioca.

Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Jobson são desfalques garantidos para encarar o Cruzmaltino e nem irão para o Rio de Janeiro. O lateral-direito e o meia tiveram lesões constatadas, enquanto Luan está suspenso e Veríssimo foi preservado.

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que sentiu leve desconforto nos minutos finais da goleada de 4 a 1 aplicada pelo Peixe, na última quarta-feira (16), pelo confronto de volta das quartas de final da Libertadores, na Vila Belmiro, treinou normalmente e deve ir para o jogo.

O provável Santos para enfrentar o Vasco da Gama tem: John; Madson, Luiz Felipe, Laércio e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Diego Pituca; Arthur Gomes (Marinho), Kaio Jorge e Lucas Braga.

Soteldo volta aos treinos

A novidade da atividade deste sábado (19) foi o retorno do atacante Soteldo aos trabalhos. O venezuelano, que estava em isolamento, após ser contaminado com Covid-19, está à disposição da comissão técnica para o confronto diante do Vasco.

O camisa 10 perdeu três jogos: os dois contra o Grêmio, pelas quartas de final da Libertadores, e a derrota por 4 a 1 para o Flamengo, no último domingo (13), pela 25a rodada do Brasileirão, no estádio do Maracanã.