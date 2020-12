Santos estreia patrocínio, mas “guarda” anúncio para janeiro

Sem o anúncio oficial, o Santos estreou um novo patrocínio no empate em 1 a 1 com o Ceará no último domingo, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe teve o PES 2021, produto da Konami, no número do uniforme. A empresa substitui a Orthopride em um contrato de três anos. O pagamento é de R$ 1,5 milhão em janeiro e mais R$ 1,5 milhão no decorrer do vínculo.

A decisão de estrear o patrocínio sem confirmação prévia para torcida e imprensa foi alinhada estrategicamente com a Konami. O Alvinegro fez uma espécie de “teaser” ao mostrar o PES sem citar de fato o game e fará a oficialização como de costume em janeiro, provavelmente antes das semifinais contra o Boca Juniors (ARG) na Libertadores da América.

A Konami se junta a Philco, Oceano B2B, Tekbond, Foxlux, Casa de Apostas, Kicaldo, Unicesumar e Kodilar. Falta “apenas” o patrocínio máster.