Santos fecha lista de sócios aptos para voto virtual e deve ter recorde em eleição

O Santos enviou nesta terça-feira a lista de associados aptos ao voto virtual na eleição para o novo presidente marcada para o próximo sábado, dia 12 de dezembro.

De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, cerca de seis mil sócios podem participar e estão na relação da Infolog, empresa responsável pela plataforma digital. E há representantes de quase todos os estados do Brasil. As senhas serão enviadas em breve.

Com os seis mil à distância, a eleição santista deve bater recorde de santistas. A projeção, contando mais três ou quatro mil sócios presencialmente, é de 9 a 10 mil no total.

O pleito ocorrerá das 10h às 18h na Vila Belmiro e na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. A ideia é que a apuração seja concluída até 21h.

São seis candidatos, o maior número da história: Fernando Silva, Milton Teixeira Filho, Ricardo Agostinho, Andres Rueda, Rodrigo Marino e Daniel Curi.