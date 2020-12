Santos fecha novo patrocínio para o número do uniforme

O Santos acertou um contrato de três anos com a Konami para o número do uniforme. O produto estampado nos primeiros meses será o PES 2021, famoso game de futebol. A informação foi inicialmente publicada por A Tribuna.

A estreia do parceiro ocorre neste domingo, diante do Ceará, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A empresa substitui a Orthopride, que rescindiu o vínculo em outubro, depois do anúncio da contratação de Robinho.

Pelo que a Gazeta Esportiva apurou, a Konami pagará R$ 1,5 milhão em janeiro e mais R$ 1,5 milhão durante o restante do contrato, válido até dezembro de 2023.

A Konami se junta a Philco, Oceano B2B, Tekbond, Foxlux, Casa de Apostas, Kicaldo, Unicesumar e Kodilar.