Santos fica no empate com o Inter e segue na lanterna do Brasileiro Sub-20

Na tarde deste domingo, Internacional e Santos fizeram jogo equilibrado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, e ficaram no empate em 1 a 1 na Morada dos Quero-Queros.

Mandante da partida, a equipe gaúcha abriu o placar aos 37 do primeiro tempo, com Lucas Ramos, em cobrança de falta, que ainda contou com desvio na zaga ante de entrar. Na segunda etapa, o Santos foi em busca do empate e conseguiu igualar o jogo aos quatro, com Matheus Moraes.

Com o resultado, o Internacional segue no meio de tabela, agora com 27 pontos. Já o Santos segue com campanha complicada, na lanterna da competição, com apenas 15 somados.

Confira os resultados dos jogos da tarde deste domingo pelo Brasileiro Sub-20:

Goiás 0 x 1 Chapecoense

Cruzeiro 1 x 0 Athletico-PR

Internacional 1 x 1 Santos

Vitória 1 x 2 Grêmio