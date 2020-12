Santos homenageia advogados na camisa que será utilizada contra o Vasco

Neste domingo, o Santos encara o Vasco, em São Januário, às 16h, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em homenagem à classe dos advogados, o Peixe entrará em campo com a marca da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) estampada na manga do uniforme.

O Dia da Justiça foi celebrado no dia 8 de dezembro e não passará batido pelo clube baixada. O advogado Roberto Araújo, diretor responsável pela área de Esportes e Laser da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, explica a importância da homenagem do Peixe.

“Neste momento tão importante de defesa da cidadania, quando nos preocupamos com a violência contra a mulher e o preconceito racial, entre tantas outras questões prementes, contar com a sensibilidade do gigante Santos Futebol Clube, por meio de seus diretores e conselheiros, para com as causas da advocacia e da cidadania, é gratificante”, afirmou o magistrado.

Na oitava colocação do Campeonato Brasileiro com 38 pontos somados, o Santos deve entrar em campo com um time misto para enfrentar o Vasco. Afinal, a equipe acabou de se classificar para a semifinal da Libertadores, em um duelo desgastante com o Grêmio.