Santos “muda estratégia” e pode comprar Bruno Marques após pressão de nova gestão

O Santos “mudou a estratégia” e pode comprar Bruno Marques, atacante de 21 anos. Ele está emprestado pelo Lagarto (SE) até o dia 31 de dezembro. O valor de compra fixado é de R$ 600 mil por 70% dos direitos econômicos e pode ser pago em três parcelas.

O presidente do Lagarto está em São Paulo e aguarda por uma definição nos próximos dias. O clube de Sergipe tem Diego Costa, atacante do Atlético de Madrid (ESP), como proprietário.

Sem recursos financeiros e receoso por causa da punição da Fifa, o Peixe de Orlando Rollo havia encaminhado acordo para empréstimo de dois ou três anos, com valorização salarial e uma taxa de vitrine para o Alvinegro.

O Santos teria 35% de uma possível venda no decorrer do empréstimo e poderia adquirir 40% dos direitos econômicos por R$ 1,3 milhão, mais que o dobro. As condições eram bem vistas por Rollo, que não gastaria nada agora e teria o atleta para 2021.

O Comitê de Gestão de Andrés Rueda, porém, soube desse acordo e travou o negócio. As pessoas próximas ao novo presidente discordam do modelo de transação e preferem a compra por R$ 600 mil. O departamento jurídico entende que um novo registro pode ser enviado à CBF por se tratar de cláusula no empréstimo e deu aval para a aquisição.

O estafe de Bruno Marques aguarda por uma posição definitiva do Santos e está preocupado com a ascensão repentina de Marcos Leonardo. Fora do banco de reservas em três jogos, o garoto de 17 anos foi titular contra o Flamengo e saiu antes de Bruno fazer o gol de honra na derrota por 4 a 1. E na classificação para a semifinal da Libertadores da América diante do Grêmio, Marcos substituiu Kaio Jorge no segundo tempo e Bruninho não entrou.

Com 1,94 m de altura, Bruno Marques foi promovido ao elenco profissional após assumir a artilharia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele tem dois gols em cinco partidas desde então.