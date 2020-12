Santos oferece teste a garoto de 11 anos que denunciou racismo durante jogo

Segundo o site Globoesporte.com, o Santos ofereceu um teste em 2021 ao garoto Luiz Eduardo Bertoldo Santiago, de 11 anos, que denunciou racismo por parte de um técnico rival durante o torneio Caldas Cup, no interior de Goiás.

Luiz Eduardo relatou em um vídeo que correu a internet que sofreu injúria racial do treinador de um time adversário.

De acordo com o GE, o Santos entrou em contato com a família do garoto e forneceu produtos oficiais do clube também.

O episódio envolvendo o menino chegou até estrelas como Neymar, que gravou um vídeo de apoio ao jovem de 11 anos.

Lázaro Caiana de Oliveira, técnico citado pelo garoto, nega o ter ofendido.

Luiz Eduardo e sua família registraram um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado.