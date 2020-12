Santos oficializa homenagens para Arzul e Ketlen no muro do CT Rei Pelé

Nesta sexta-feira, o Santos oficializou as homenagens para Arzul, preparador de goleiros da equipe masculina, e Ketlen, artilheira do time feminino, que agora estão eternizados no muro do CT Rei Pelé.

Arzul recebeu a homenagem pelos mais de 25 anos de trabalhos prestados ao clube. Ele foi preparador de goleiros de diversas categorias da base até se consolidar na equipe profissional.

Além de John e João Paulo, goleiros do Santos que ganharam destaque nesta temporada, a família de Arzul esteve presente na oficialização da homenagem.

Já Ketlen é a maior artilheira da história do Santos, com mais de 100 gols anotados com a camisa alvinegra. Em setembro, quando foi homenageada pelo centésimo gol, a atacante já havia revelado o desejo de aparecer no muro do CT, ao lado de tantos ídolos santistas. A torcida santista fez até a campanha #KetlenNoMuro, nas redes sociais, e o pedido foi acatado pela diretoria.

Para celebrar a homenagem, Ketlen contou com a companhia da comissão técnica das Sereias da Vila.

O presidente Orlando Rollo, ao lado de Mariza Brígido Mendes e Eduardo Filetti, membros do Comitê de Gestão, além do superintendente de esportes Felipe Ximenes, esteve presente na homenagem e posou para foto ao lado de Arzul e Ketlen.