Santos perde para a LDU na Vila, mas se classifica às quartas da Libertadores

O Santos perdeu por 1 a 0 para a LDU (EQU) na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, mas se classificou para as quartas de final da Libertadores da América.

O Peixe “usou” o gol qualificado. Como venceu por 2 a 1 em Quito, o Alvinegro avançou mesmo com a derrota por 1 a 0 em casa. Nos minutos finais, os donos da casa levaram alguns sustos e correram risco.

O Santos enfrentará Grêmio ou Guaraní (PAR) nas quartas. O Tricolor venceu por 2 a 0 como visitante e tem grande chance de fazer esse duelo nacional com o Peixe em busca de uma vaga na semifinal.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos voltará a campo para enfrentar o Palmeiras no domingo, novamente na Vila Belmiro, pela 24ª rodada.

O JOGO

O Santos dominou as primeiras ações. Sem administrar a vantagem adquirida em Quito, o Peixe empilhou chances. Na primeira, Pará cruzou e Kaio Jorge quase acertou o cabeceio aos seis.

No minuto 13, Diego Pituca finalizou com categoria de fora da área e Gabbarini foi no ângulo espalmar. Na sequência, Soteldo cruzou e Luan Peres e Kaio não alcançaram.

Aos 22, outra chance claríssima: Pará fez bonita enfiada para Kaio Jorge. O centroavante saiu cara a cara com Gabarrini, mas parou no goleiro. Terceira oportunidade desperdiçada.

A partir da segunda metade da primeira etapa, a LDU equilibrou as ações. No minuto 24, Borja finalizou por cima na frente de John. Quando o placar marcava 28, Lucas Braga acertou o travessão de cabeça.

SEGUNDO TEMPO

O Santos não conseguiu controlar mais a partida na etapa final. E sofreu o gol aos 19 minutos, quando Zunino aproveitou bate-rebate e bateu forte. A arbitragem precisou de quatro minutos para confirmar o lance com auxílio do VAR.

Aos 34 minutos, o Peixe sofreu um enorme susto. A bola sobrou para Zunino, que, quase na pequena área, isolou. O 2 a 0 classificaria a LDU às quartas da Libertadores da América.

Nos lances finais, o Santos se defendeu como deu e conseguiu avançar, com direito a conflito entre os times nos acréscimos. Foi por pouco.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 1 LDU

Data: 1 de dezembro de 2020 (terça-feira)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

Assistentes: Diego Bonfá e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: SANTOS: Alison, Soteldo e John. LDU: Ayala e Caicedo

Cartão vermelho: LDU: Aguirre. SANTOS: Luiz Felipe

GOL:

LDU: Zunino, aos 23 minutos do 2T.

Santos: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Wagner Leonardo); Alison, Diego Pituca e Soteldo (Sandry); Marinho, Lucas Braga (Madson) e Kaio Jorge (Bruno Marques)

Técnico: Cuca

LDU: Gabbarini. Perlaza (Zunino), Ordóñez, Caicedo e Ayala (Cruz); Villarruel (Aguirre), Alcívar, Quintero e Julio; Arce (Caicedo) e Martínez

Técnico: Pablo Repetto