Santos perde por 1 a 0 para a LDU, mas se classifica às quartas pelo critério de gol fora

O Santos teve uma atuação decepcionante e perdeu por 1 a 0 para a LDU, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, pela volta das oitavas da Conmebol Libertadores. Mesmo com o revés, o Peixe avançou às quartas por ter vencido por 2 a 1 na ida, em Quito.

O placar agregado acabou em 2 a 2, mas a equipe praiana se classificou pelo critério de gols marcados fora de casa, já que anotou 2 vezes no estádio rival.

Em campo, o Alvinegro teve leve superioridade no 1º tempo, mas jogou claramente com o regulamento e pouco se esforçou para abrir o placar.

Ainda assim, Pituca, Kaio Jorge e Lucas Braga criaram boas chances para o Peixe, enquanto Borja desperdiçou a melhor da LDU.

No 2º tempo, o técnico Pablo Repetto mexeu bem na equipe visitante, trocando Perlaza pelo uruguaio Zunino, e os equatorianos melhoraram muito.

Pouco a pouco, os gringos foram ganhando território e o gol foi amadurecendo, até que saiu.

Aos 21 minutos, Marcos Caicedo disparou uma bomba na trave, a bola ficou pererecando pela área e sobrou para Zunino, que soltou uma bomba para estufar as redes.

Inicialmente, o bandeirinha anulou por impedimento, mas, após uma demorada checagem de 4 minutos, o tento foi validado.

O gol animou a LDU, que seguiu em cima e quase fez o 2 a 0 logo depois, novamente com Zunino. Desta vez, porém, o meia pegou mal na bola, dentro da pequena área, e isolou.

Até os minutos finais, os dois treinadores fizeram várias alterações e viram seus times gerarem outros lances de emoção.

No entanto, a vitória equatoriana por 1 a 0 se manteve até o final, e o Santos acabou se classificando com enorme sofrimento.

Vale salientar que, no último lance do jogo, ainda houve enorme confusão entre os atletas, com o árbitro Néstor Pitana ficando perdido e a partida terminando com mais de 110 minutos disputados.

Na próxima fase, o Peixe enfrenta quem passar de Grêmio e Guaraní-PAR.

Na ida, os brasileiros venceram por 2 a 0, em Assunção, e dependem apenas de um empate em Porto Alegre para se garantirem nas quartas.

Kaio Jorge disputa jogada durante partida entre Santos e LDU, pela Libertadores

Santos 0 x 1 LDU

GOLS: LDU: Zunino

SANTOS: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo (Sandry); Lucas Braga (Madson), Kaio Jorge (Bruninho) e Marinho Técnico: Cuquinha

LDU: Gabbarini; Perlaza (Zunino), Luis Caicedo, Ordóñez e Ayala (Cruz); Villarruel (Aguirre), Alcívar, Quintero, Billy Arce (Marcos Caicedo) e Jhojan Julio; Borja Técnico: Pablo Repetto

6ª vez que Santos e LDU se enfrentaram na história da Libertadores

O Santos teve 55% de posse de bola no 1º tempo

O Santos finalizou 10 vezes no 1º tempo, contra 6 da LDU

5º gol de Zunino em 23 jogos pela LDU na temporada

O VAR demorou 4 minutos para checar impedimento e validar gol da LDU

O Santos terminou o jogo com 18 finalizações, contra 12 da LDU

Apenas 2 das 18 finalizações do Santos foram certas no gol

1ª derrota do Santos na atual edição da Libertadores

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Sábado, 05/12, 22h*, Universidad Católica x LDU, Equatoriano

Domingo, 06/12, 16h*, Santos x Palmeiras, Brasileirão

*horário de Brasília