Santos renova contrato de Renyer até 2025

O Santos renovou o contrato de Renyer até 30 de novembro de 2025. O acordo foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no início da tarde desta sexta-feira.

O vínculo do atacante terminaria em dezembro de 2022. Com a extensão, o Peixe valoriza o atleta de 17 anos e freia as sondagens de clubes europeus antes da maioridade em julho de 2021.

Renyer rompeu ligamento do joelho direito em março, passou por cirurgia e está à disposição de Cuca. Ele foi, inclusive, opção no banco de reservas contra o Flamengo, no Maracanã, no último domingo.

Promovido por Jesualdo Ferreira nesta temporada, Renyer atuou em três oportunidades e ainda não fez gol como profissional.



Renyer renova com o Santos (Foto: Reprodução)