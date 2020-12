Santos tripudia do Grêmio após goleada e classificação na Libertadores

O Santos está na semifinal da Conmebol Libertadores. Nesta quarta-feira (16), o Peixe goleou o Grêmio por 4 a 1 na Vila Belmiro e avançou à fase da competição continental após oito anos.

Depois da partida, o Alvinegro Praiano não perdoou nas redes sociais. A primeira povocação foi em relação à invencibilidade quebrada do Tricolor Gaúcho.

Isso porque o último time a vencer o Grêmio foi o próprio Santos. O Peixe fez 2 a 1 jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, os comandados por Renato Gaúcho não perderam mais.

Veja abaixo:

Eles não perdiam uma partida desde a derrota pro Santos na Vila Belmiro. E continuam assim. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 17, 2020

A segunda provocação foi por conta da frase usada de forma recorrente por Renato Gaúcho em suas coletivas para afirmar que o Tricolor joga o ‘melhor futebol do Brasil’.

Sempre imprudente cravar “o melhor futebol do Brasil”, mas podemos afirmar que é “o futebol mais rápido do país”. pic.twitter.com/M50NCinjzY — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 17, 2020

Com a classificação, o Santos terá pela frente Boca Juniors ou Racing. As equipes argentinas começam a disputa pela vaga na semifinal nesta quarta-feira, às 21h30, no El Clindro, em Avellaneda.