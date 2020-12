Santos vence Palmeiras pelo Brasileiro Sub-20; São Paulo triunfa e Corinthians perde

A rodada deste domingo do Campeonato Brasileiro Sub-20 contou com diversas partidas e todos os quatro grandes paulistas em campo. Santos e Palmeiras fizeram o clássico paulista, dando melhor para o Peixe, que venceu por 2 a 0. Já o São Paulo derrotou, fora de casa, o Ceará por 2 a 1, e o Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Internacional.

O Alvinegro Praiano recebeu o Verdão no estádio Ulrico Mursa e, mesmo não passando por uma fase boa na competição, saiu com os três pontos. O primeiro gol aconteceu aos 13 minutos da primeira etapa, com Helderson Tavares marcando contra. Meia hora depois, o Santos ampliou o placar com Moraes.



O Tricolor Paulista viajou até Itatinga, no estado do Ceará, para enfrentar o Vozão e teve um duelo bem disputado. O São Paulo saiu na frente, aos 14 minutos, com Antônio Falcão. Porém, os donos da casa empataram ainda na primeira etapa com Fernando Monteiro. O gol da vitória são-paulina só foi sair no último lance do jogo, após Facundo Costantini aproveitar uma sobra no escanteio.

Jogando no Parque São Jorge, o Timão recebeu o Colorado em uma partida bastante parelha entre as equipes. O primeiro tempo passou em branco, mas, aos quatro minutos da etapa final, Andres Amaya abriu o marcador para os visitantes. O Corinthians deu a resposta em menos de 10 minutos, com Richard da Silva deixando tudo igual. Contudo, o Internacional conseguiu encaixar melhor os ataques, tanto que chegou ao gol da vitória com Andres Amaya marcando novamente.

Confira outros resultados deste domingo:

Bahia 0 x 2 Goiás

Flamengo 1 x 2 Vitória

Grêmio 5 x 2 Cruzeiro