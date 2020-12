Santos x Grêmio: prováveis times, desfalques e onde assistir

Santos e Grêmio, pelo a volta das quarta de final da Libertadores, na Vila Belmiro, é a partida do ano para as duas equipes. O jogo acontece nesta quarta-feira (16), às 19h.

Na última semana, na Arena do Grêmio, as duas equipes empataram em 1 a 1, portanto, o Peixe tem a vantagem do empate em sem gols, e já inicia a partida classificado às semifinais da competição continental.

Local e hora: Vila Belmiro, em Santos, às 19h15.

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Wilmar Navarra (COL)

Quarto árbitro: Dionisio Ruiz (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Onde ver: Fox Sports e Tempo Real do L!.

SANTOS

John; Madson (Pará), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Wagner Leonardo); Alison, Sandry (Diego Pituca) e Felipe Jonatan (Jobson); Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Cuca.

Desfalques: Vladimir, Carlos Sánchez e Raniel (Departamento Médico); Vinicius Balieiro (Covid-19); Luiz Felipe (suspenso).

Dúvidas: Pará e Jobson (dores musculares); Diego Pituca (no aguardo da solicitação feita pela diretoria do Santos de anulação da suspensão).

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann (David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Darlan; Luiz Fernando (Pinares), Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

Desfalques: Maicon (dores na panturrilha); Alisson (reconstrução de ligamento).