Santos x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Santos e Palmeiras se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (05), às 17h, na Vila Belmiro. Segundo e terceiro colocado da última edição do Brasileirão, Peixe e Verdão, respectivamente, tem travado duelos duros nos últimos anos, no qual a rivalidade entre as equipes têm crescido bastante.

De um lado, o Peixe vive um momento de retomada, após mais de dez atletas retornarem do período de isolamento por Covid-19, enquanto o Alviverde ainda vive resquícios do surto coletivo em seu elenco, que dessa vez atingiu o treinador Abel Ferreira, contaminado e fora do banco de reservas palestrino no clássico deste fim de semana.

Para apimentar ainda mais, as duas equipes estão no mesmo patamar da tabela. Os dois times tem a mesma pontuação, 37, com o Alviverde tendo um jogo a menos. Enquanto o Palmeiras é o quinto colocado do Brasileirão, o Peixe é o sexta. No momento, os dois times estariam promovidos para disputar a pré-Libertadores em 2021. No entanto, o Internacional, primeiro clube na zona de classificação possui o mesmo número de pontos que alvinegros e palmeirenses, podendo colocar o vencedor do clássico até mesmo no G-4 ao fim da rodada,

Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)

Data e Hora: 05 de novembro de 2020, às 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Neuza Inês Back (SP)

​Árbitro de vídeo: José Cláudio Rocha FIlho (SP)

Onde ver: TNT (menos SP), Premiere e Tempo Real do L!

SANTOS

John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo (Jean Mota); Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Soteldo). Técnico: Cuca.

Desfalques: Vladimir (recuperação de cirurgia no dedo mínimo do pé direito); Jobson (suspenso); Carlos Sánchez (reconstrução ligamentar do joelho direito); Raniel (recuperação de trombose na perna direita).

Pendurados: Lucas Veríssimo, Lucas Lourenço, Soteldo, Madson, João Paulo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Diego Pituca e Alison.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Emerson Santos, Alan Empereur e Viña; Luan, Zé Rafael, Raphael Veiga e Lucas Lima; Gabriel Veron e Willian. Técnico: Vitor Castanheira.

Desfalques: Felipe Melo, Patrick de Paula, Wesley, Luan Silva e Luiz Adriano (Departamento Médico); Renan, Marcos Rocha e Abel Ferreira (Covid-19); Gustavo Gómez, Gabriel Menino e Danilo (suspensos); Gustavo Scarpa e Rony (poupados)

Pendurados: Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rony e Wesley.