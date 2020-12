São Marcos pede Libertadores a Weverton e promete dar camisa 12 ao goleiro

Ídolo do Palmeiras, São Marcos enviou uma mensagem especial para Weverton nesta quinta-feira. Em uma publicação do atual goleiro alviverde no Instagram, o campeão da Libertadores de 1999 pediu o título da competição continental desta temporada.

Além disso, Marcos garantiu que entregará a camisa 12 do Palestra, eternizada pelo “Santo”, a Weverton. Atualmente, o número é utilizado pelo lateral-direito Mayke.



Marcos prometeu que entregará a camisa 12 do Palmeiras a Weverton (Foto: Reprodução/Instagram)

“Paredão, traz essa pra nós, a Libertadores. Arrumo um jeito de tirar a 12 da linha e fazer ela voltar pro gol, entrego na sua mão”, escreveu Marcos.

“Meu ídolo, vamos lutar muito em busca da glória eterna. Seria uma honra vestir a camisa 12. Mas ela merece continuar eternizada por tudo que você fez vestindo e honrando essa camisa”, respondeu o atual goleiro.

Weverton chegou ao Palmeiras em 2018 e conquistou dois títulos: um Campeonato Brasileiro (2018) e um Campeonato Paulista (2020). Nesta temporada, a equipe segue viva na disputa do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores.