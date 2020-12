Novo hit da Netflix, Bridgerton ainda não foi renovada pela plataforma. No entanto, o criador da série já tem planos sendo estudados para novas temporadas. Chris Van Dusen revelou que adoraria explorar o conteúdo dos oito livros escritos por Julia Queen, obra na qual a produção foi baseada.

“Pode ser um pouco cedo para falar sobre isso, mas de fato eu tenho um plano e uma visão para continuar. A primeira temporada é sobre Daphne e sua história de amor com Simon. E os livros de Bridgerton –que são oito livros– são sobre os oito irmãos. Na sequência, eu adoraria poder explorar os romances e as histórias de cada um deles”, contou em entrevista ao site The Wrap.

O primeiro ano da série conta a trama de O Duque e Eu (2000), o primeiro livro escrito por Julia sobre a família Bridgerton. O título é uma referência ao casal Daphne (Phoebe Dynevor) e Simon (René-Jean Page), que acabam se apaixonado após um acordo para fingirem estar em um relacionamento.

No segundo livro, O Visconde que me Amava (2000), o protagonista é Anthony, irmão mais velho de Daphne e interpretado na série por Jonathan Bailey. Caso Van Dusen escolha seguir a linha narrativa da obra literária, a segunda temporada será focada na história de amor do primogênito.

Além de Anthony, todos os outros irmãos de Daphne protagonizam seus próprios livros (e histórias de amor): Benedict (Luke Thompson), Colin (Luke Newton), Eloise (Claudia Jessie), Francesca (Ruby Stokes), Gregory (Will Tilston) e Hyacinth (Florence Hunt).

A identidade de Lady Whistledown

[Atenção: a partir daqui, contém spoilers da primeira temporada de Bridgerton]

A principal diferença entre a série da Netflix e a obra de Julia Queen foi mercada pela decisão dos produtores de revelar logo no final do primeiro ano a identidade de Lady Whistledown, narradora da trama e dublada na versão original por Julie Andrews. Trata-se de Penelope Featherington (Nicola Coughlan), a melhor amiga de Eloise.

“Para mim, Penelope é uma das personagens que mais me fascina”, contou Van Dusen. “Nós sabíamos que, com a primeira temporada, teria um grupo grande de pessoas que saberia a identidade de Lady Whistledown, porque leram os livros, e outro que não saberia. Para nós, foi importante contar a história de Penelope agora e criar duas linhas para cada grupo.”

Ele ainda explica que sua intenção era de trazer diversão para todos os espectadores, independente se já sabiam ou não do segredo da personagem.

“Para os que não sabiam que era Penelope, nós não queríamos estragar o momento e manter o mistério. Mas para os que já sabiam, nós queríamos fazer algo divertido. Precisava ser interessante para eles também. Para mim, o final do primeiro ano era o momento perfeito para revelar quem é Lady Whistledown –ou quem nós pensamos que ela seja.”

O showrunner também acrescentou que, se o espectador decidir assistir novamente a primeira temporada, encontrará pequenas pistas que mostram que Penelope está por trás dos jornais da fofoqueira de Londres.

“Eu adoraria que a audiência retornasse, agora sabendo que é a Penelope, e assistisse de novo o primeiro ano. Inclusive, foi ideia de Nicola, durante as gravações, de colocar Penelope em algumas cenas. Ela sugeria: ‘Por que não colocamos Penelone aqui, de lado, em apenas um relance?’. Eu achei genial e foi o que fizemos.”

Van Dusen ainda deu um exemplo do que o espectador pode encontrar ao assistir à primeira temporada novamente. “Quando Daphne e Simon se encontram pela primeira vez, se você olhar atentamente, vai perceber os olhos de Penelope na direção dos dois vendo tudo acontecer”, finalizou.

Com produção de Shonda Rhimes, a primeira temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix. Assista ao trailer: