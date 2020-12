São Paulo abre vantagem que conseguiu poucas vezes no Brasileirão

Ter sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético-MG faz do São Paulo o principal candidato de momento ao título do Campeonato Brasileiro. A gordura na tabela, aliás, não é algo tão comum ao Tricolor na era dos pontos corridos. Mas, para os supersticiosos de plantão, tamanha superioridade sempre rendeu taça ao time do Morumbi.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em 17 anos de pontos corridos, o São Paulo só conseguiu abrir tanto espaço na ponta da tabela nas campanhas de 2006 e 2007. Em ambas, sob comando de Muricy Ramalho, que será o coordenador em caso de vitória do candidato Júlio Casares nas eleições de sábado (12), o time não deixou o título escapar.

A equipe tricolor abriu sete pontos de vantagem pela primeira vez em 2006, na 28ª rodada, quando disputava a liderança com o Santos. A gordura cresceu para oito, quando o Grêmio assumiu a segunda posição, e terminou em nove, sobre o Internacional, algoz são-paulino na final da Libertadores do mesmo ano.

A disparidade aumentou no ano seguinte, quando o São Paulo assumiu a liderança na 16ª rodada e atropelou os concorrentes diretos. Chegou a ter 17 pontos à frente do Santos, segundo colocado, a dois jogos do fim. No fim, encerrou o campeonato com 15 pontos acima do mesmo Peixe.

Já em 2008, no último título brasileiro da equipe do Morumbi, o máximo que o time conseguiu foi abrir cinco pontos do Grêmio, na 36ª rodada. O troféu só veio na última partida, quando o São Paulo bateu o Goiás, fora de casa, e fechou a temporada três pontos acima do rival gaúcho, de quem tirou uma diferença de 11 pontos no returno.

Existe até um recorde daquele time de 2008 que pode ser alcançado no fim de semana. Invicto há 17 jogos, com dez vitórias e sete empates, o São Paulo está a um de igualar a arrancada de 12 anos atrás. O obstáculo para o recorde é o Corinthians, clássico marcado para a Neo Química Arena, no próximo domingo (13).

Reinaldo comemora gol contra o Botafogo Rubens Chiri / saopaulofc.net

Vale lembrar que, apesar da vantagem ser de sete sobre o Atlético-MG, o vice-líder em pontos perdidos é o Flamengo. O atual campeão brasileiro fez 23 jogos, contra 24 de São Paulo e Galo, mas só completará a sua tabela atrasada em janeiro, contra o Grêmio. Até lá, a competição pode ter um desenho bem diferente.