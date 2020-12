São Paulo acerta renovação de Juanfran até fevereiro de 2021

Nesta segunda-feira, o São Paulo concluiu as negociações com Juanfran e acertou a renovação de contrato do lateral-direito até fevereiro de 2021, quando se encerra a atual temporada do futebol brasileiro, impactada pela pandemia da covid-19.

O vínculo do atleta espanhol, de 35 anos, com o Tricolor Paulista tinha duração até o dia 31 de dezembro de 2020. Como o calendário precisou ser alterado para atender as datas em meio à pandemia, o clube e o jogador vinham em conversas para acertar a renovação.

A possibilidade de estender o contrato por um período maior na próxima temporada ficará sob a responsabilidade da gestão de Julio Casares, que assume a presidência do São Paulo a partir de janeiro de 2021.

Contratado em agosto de 2019, Juanfran tem 46 partidas disputadas com a camisa tricolor. O jogador tem sido titular absoluto com o técnico Fernando Diniz, sobretudo nos últimos jogos, e é um dos atletas mais experientes do elenco.

Também nesta segunda-feira, o clube oficializou a renovação de contrato do meia Gabriel Sara, de 21 anos, que é um dos destaques da equipe na atual temporada.