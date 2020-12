São Paulo apaga ‘pior ataque da história’, atinge melhor média desde 2006 e fica a 2 gols do 100º no ano

Boa parte do bom momento do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil, é mérito da capacidade que o time desenvolveu de fazer gols. Algo fundamental para o sucesso de qualquer time, mas que, há pouco tempo, era um defeito dos grandes no Morumbi e que, para felicidade da torcida e de Fernando Diniz, ficou para trás.

O Tricolor fechou 2019 com o pior ataque de sua história. Fez 56 gols em 60 jogos e, pela primeira vez desde sua fundação, acabou uma temporada com média inferior a um tento por partida (0,93 para ser mais exato). Curioso pensar que, após vários tropeços durante os últimos 12 meses, o clube chega ao último jogo de 2020 perto de uma marca centenária.

Faltam dois gols para o São Paulo chegar aos 100 na temporada. Foram 21 no Campeonato Paulista, 14 na Conmebol Libertadores, seis na Copa Sul-Americana, 10 na Copa do Brasil e 47 no Brasileirão, totalizando 98 em 53 partidas. Uma média de 1,85 a cada vez que entra em campo.

Essa é a média de gols mais alta do São Paulo desde 2006, quando marcou 138 vezes em 73 compromissos (1,89 por partida). Naquela temporada, há 14 anos, o Tricolor sagrou-se campeão brasileiro e foi vice do Paulistão, da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, sob comando de Muricy Ramalho. O ídolo voltará ao Morumbi em 2021, para ser coordenador de futebol.

A última chance de alcançar os 100 gols – ou quem sabe até ultrapassar a marca – é nesta quarta-feira (30), contra o Grêmio, no Morumbi, pela segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. Como perdeu por 1 a 0 em Porto Alegre, o São Paulo precisa necessariamente de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis ou de dois gols de diferença para se classificar no tempo normal.

Luan pula sobre companheiros em comemoração de gol do São Paulo Rubens Chiri / saopaulofc.net

Missão para a dupla Brenner e Luciano, que, juntos, marcaram 37 gols (22 do primeiro e 15 do segundo). Logo atrás na fila de artilheiros aparecem: Pablo (11), Gabriel Sara (6), Daniel Alves e Reinaldo (7), Igor Gomes e Vitor Bueno (4).

Veja as médias de gol do São Paulo na década: