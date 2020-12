São Paulo apresenta histórico regular sem Luciano, desfalque contra o Galo

O São Paulo tem um aproveitamento regular quando não tem Luciano à disposição. O atacante teve um estiramento detectado no adutor da perna esquerda e será desfalque diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> VEJA AS CHANCES DO SÃO PAULO PARA CONQUISTAR O BRASILEIRÃO



Desde que chegou, o artilheiro do Tricolor no Brasileirão ficou de fora em cinco oportunidades, quatro jogos da Libertadores da América e um do Brasileirão. Nessas cinco partidas, o São Paulo teve duas vitórias, dois empates e uma derrota, totalizando 46% de aproveitamento, segundo a página ‘SPFC Estatísticas’.

>> Confira aqui a tabela e simulador do Brasileirão 2020

A equipe do Morumbi empatou com o River Plate em casa (2×2), perdeu para LDU, em Quito (4×2) e River, em Buenos Aires (2×1) e venceu o Atlético-GO (3×0) e Binacional (5×1), no Morumbi.

Luciano ficou de fora de três partidas da equipe na Libertadores por conta de uma suspensão de três jogos pelo Grêmio, seu ex-clube, por causa de uma briga generalizada em um Gre-Nal antes da paralisação do futebol. Já contra o Atlético-GO, o camisa 11 estava suspenso e foi desfalque.

Nas partidas em que Luciano esteve fora, Diniz escalou Pablo em quatro jogos (River Plate, duas vezes, LDU e Binacional). Diante do Atlético-GO, quem teve espaço no ataque foi Brenner, um dos destaques da equipe na temporada e que estava começando o seu bom momento. Ao que tudo indica, o ex-Athletico-PR deve ser titular contra o Atlético-MG, nesta semana. Foi ele, inclusive, que substituiu Luciano contra o Corinthians.