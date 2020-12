São Paulo atropela o Goiás com gols de Brenner e Hernanes e vira líder

Em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi até o Serrinha e conseguiu uma importante vitória por 3 a 0 sobre o lanterna Goiás, assumindo a liderança isolada da competição.

Igor Gomes abriu o placar aos 19 minutos de jogo com um belo chute de fora da área, que contou com falha do goleiro Tadeu.

Aos 4 minutos do segundo tempo, Brenner mostrou seu cacoete de matador novamente e fez o segundo.

Já aos 38 da etapa final, Hernanes fechou a conta.

O resultado é fundamental para o time de Fernando Diniz, que assume a liderança do Brasileirão com 44 pontos, dois a mais que o Atlético-MG. O time tricolor ainda tem uma partida a menos que os mineiros.

Tão criticado desde o seu primeiro dia no São Paulo, Diniz vive sua melhor fase no comando do time. O técnico conduziu o time à semifinal da Copa do Brasil e agora lidera o Brasileirão com uma sequência de 10 jogos invicto.

Já o lanterna Goiás fica nos 16 pontos e segue rumo à Série B.

Goiás 0 x 3 São Paulo

GOLS: Igor Gomes, Brenner e Hernanes (São Paulo)

GOIÁS: Tadeu; Iago Mendonça, Fábio Sanches, Heron e Ratinho; Breno, Ariel Cabral e Gustavo Blanco (Alyson); Keko, Rodrigues e Fernandão Técnico: Augusto César

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinicius), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara (Tchê Tchê) e Igor Gomes (Vitor Bueno); Luciano (Hernanes) e Brenner (Pablo). Técnico: Fernando Diniz

– Brenner tem 18 gols em 31 jogos em 2020

– São Paulo está invicto nos últimos 10 jogos

– São Paulo lidera o Brasileirão pela primeira vez em dois anos

– 61% de posse de bola teve o São Paulo

– Brenner fez seu 3º gol em 30 jogos na temporada

– Igor Gomes tem 3 gols em 44 jogos na temporada

Classificação

– Goiás: 20º lugar, com 16 pontos

– São Paulo: 1º lugar, com 44 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana

Domingo, 6/12, 16h – São Paulo x Sport

Segunda, 7/12, 20h Goiás x Atlético-GO

*horário de Brasília