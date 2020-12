São Paulo bate líder Atlético-MG no Brasileirão sub-20; Palmeiras vence América-MG

O São Paulo deu um grande avanço para confirmar sua classificação para o mata-mata do Brasileirão sub-20. Neste domingo, a equipe derrotou o líder Atlético-MG por 2 a 0 e subiu para a 4ª posição, chegando a 31 pontos e ficando a quatro do Galo.

O Tricolor saiu na frente aos 29 minutos. Em jogada pela direita, Sena finalizou, a bola desviou na zaga e, na sobra, Paulinho completou para as redes.

O segundo veio pouco tempo depois, aos 40 da etapa inicial. Talles Costa foi derrubado na área e o árbitro deu pênalti. Antônio Falcão foi para a cobrança e ampliou a vantagem dos meninos de Cotia, garantindo os três pontos para o time.



O Palmeiras também venceu e derrotou o América-MG por 2 a 0 (Foto: Divulgação/Pedro Vale)

Em outra partida da competição neste domingo, o Palmeiras bateu o América-MG fora de casa também por 2 a 0, com os dois gols marcados no segundo tempo. Valdenilson marcou o primeiro aos 14, e Daniel fechou a vitória do Palestra aos 33.