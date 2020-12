São Paulo bate o Botafogo e amplia vantagem na ponta; veja a tabela do Brasileirão

A vitória do São Paulo contra o Botafogo por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, pelo jogo adiado da 18ª rodada do Brasileirão 2020 colocou o Tricolor com sete pontos de vantagem para o vice-líder Atlético-MG. Agora, a equipe paulista tem 50 pontos, contra 43 do Galo.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS

Enquanto isso, o Botafogo continua na penúltima posição, com apenas 20 pontos conquistados, um a mais que o Goiás, lanterna.

As duas equipes voltam a campo pela 28ª rodada do Brasileirão. O São Paulo enfrenta o Corinthians, às 18h15, no próximo domingo (13), na Neo Química Arena, enquanto o Botafogo encara o Internacional, no sábado (12), às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.