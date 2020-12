São Paulo de Diniz já supera duas campanhas do tri com Muricy após 23 jogos; compare

O gol solitário de Luciano, que fez o São Paulo derrotar o Sport por 1 a 0 e aumentar a vantagem para o Atlético-MG, tornou o Tricolor do Morumbi mais líder do que nunca do Brasileirão de 2020. Após superar o período mais turbulento desta temporada, quando a demissão do Fernando Diniz chegou a ser cogitada, a equipe se consolida como forte candidato ao título nacional.

Os números da equipe, inclusive, animam os torcedores a sonharem com a conquista do heptacampeonato, principalmente em comparação ao desempenho de quando o clube faturou três vezes o Brasileirão em sequência.

Com 23 jogos disputados, o time de Fenando Diniz supera as pontuações de duas temporadas que terminaram em taça sob o comando de Muricy Ramalho levando em consideram o mesmo número de jogos.

Com 47 pontos, o São Paulo de 2020 já tem desempenho melhor após 23 rodadas do que os times de 2006 (44) e 2008 (38). O único time da sequência tricampeã com números melhores foi o de 2007, que acumulava 50 pontos após 23 jogos disputados.

Muricy Ramalho comemora título com o São Paulo em 2008 Gazeta Press

Ainda com uma partida a menos para ser realizada, o São Paulo completará 24 jogos pelo Brasileirão de 2020 nesta quarta-feira, quando receberá o Botafogo, novamente no Estádio do Morumbi, em partida adiada da 18ª rodada.

Caso consiga outra vitória, o Tricolor chegará à importante marca de sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Atlético-MG.

play 2:28 ‘Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Atlético-MG ou Grêmio… e aí o São Paulo, quando a gente fala em potencial de elenco’, explicou Birner no #LinhaDeCasa

Em 2006, na mesma altura da competição, a equipe de Muricy Ramalho tinha apenas um ponto de diferença para o Internacional, vice-líder. Em 2008, ano que consagrou uma retomada impressionante do time, o São Paulo era o quinto colocado, e somava 38 pontos, dez atrás do Grêmio, que liderava após 23 jogos.

São Paulo é favorito matemático ao título

De acordo com os números do site “FiveThirtyEight“, parceiro da ESPN, especializado em projeções e probabilidades, o grande favorito ao título no momento, é o São Paulo. A equipe de Fernando Diniz, que lidera a competição mesmo com um jogo a menos, tem 41% de chance de ser campeã.

O Flamengo vem logo atrás, com 35% de chances de título. O bicampeonato do Brasileiro para o rubro-negro pode salvar a temporada em que o clube investiu para criar uma hegemonia, mas até agora fracassou.

Quem aparece na terceira posição segundo as probabilidades é o Grêmio, com 10% de chance de ser campeão.

O empate sofrido no fim do jogo contra o Internacional custou caro ao Atlético-MG, que foi aos 43 pontos, na segunda posição, quatro pontos atrás do líder São Paulo mesmo com um jogo a mais que os tricolores. Segundo as projeções, as chances de o Galo vencer o primeiro título do Campeonato Brasileiro em 50 anos despencaram para 8%.

O Palmeiras tem 4% de chance de ser campeão, enquanto o Inter tem 1%.