São Paulo deixa Atlético-MG para trás e dispara com Flamengo na briga pelo título, aponta projeção

O São Paulo venceu o Atlético-MG por 3 a 0 nesta quarta-feira (16) e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Tricolor possui 53 pontos, sete a mais que o Galo, que ocupa a vice-liderança.

O time de Fernando Diniz começou a rodada atrás do Flamengo na briga pelo título, segundo a projeção do site “FiveThirtyEight”, parceiro da ESPN, especialista em estatísticas.

Após a rodada de domingo, enquanto o Flamengo era o principal favorito com 42% de chance de título, os paulistas possuíam 35%.

No entanto, com a vitória sobre o clube mineiro nesta quarta, o São Paulo voltou a igualar com os cariocas e, agora, aparecem empatados nas chances de conquistar o Brasileirão. 41 a 41%, respectivamente.

No entanto, enquanto o São Paulo já realizou 26 partidas, o Flamengo só disputou 24. Caso vença o Bahia na próxima rodada, fica apenas com um jogo atrasado e podendo diminuir a diferença para apenas dois pontos.

Gabigol, do Flamengo, e Daniel Alves, do São Paulo, disputam jogada Gazeta Press

A partida que os comandados por Rogério Ceni tem como atrasada é contra o Grêmio. O confronto será disputado em janeiro, no Rio Grande do Sul, pela 23ª rodada.

Já o Atlético-MG, que saiu derrotado do Morumbi, segundo a projeção, tem apenas 6% de chances de conquistar o Brasileirão.