São Paulo demonstra preocupação com a parte física em dura sequência

O São Paulo tem um dilema para sábado, quanto enfrentará o Fluminense, às 21h, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz estuda poupar alguns jogadores visando a Copa do Brasil, onde o Tricolor disputa uma vaga na final contra o Grêmio.

A ideia da comissão técnica é evitar o que aconteceu com o atacante Luciano, por exemplo. Ele ficou de fora da partida contra o Atlético-MG, na semana passada, após ter um estiramento na perna esquerda. Realizou tratamento intensivo e esteve em campo contra os gaúchos, mas não aguentou o jogo todo.

– A possibilidade existe, mas é uma possibilidade. Existem todas: de poupar, de não poupar, poupar uma parte. Vamos conversar com eles. Conversar com eles é o que mais fazemos aqui, para saber como eles se encontram. A gente vai conversar e ver qual a necessidade, o que é melhor para o São Paulo, poupar ou não – disse Diniz, após a derrota para o Grêmio.

Poupando ou não, um titular deve ser escalado: Reinaldo. O lateral-esquerdo levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo da volta. A vantagem do São Paulo na liderança do Brasileirão para o vice-líder Flamengo é de cinco pontos, mas o Rubro-Negro tem um jogo a menos na tabela. Portanto, o Tricolor precisa ter atenção.

Vale ressaltar que o São Paulo é uma das equipes que menos vem tendo jogadores lesionados na temporada atípica por conta da pandemia de Covid-19. No departamento médico neste momento, estão apenas o zagueiro Walce e o meia Liziero, pouco utilizados na equipe.

