São Paulo desembarca em Porto Alegre com Luciano e Casares na delegação

O São Paulo desembarcou em Porto Alegre no fim da tarde desta terça-feira para o duelo contra o Grêmio, válido pela semifinal da Copa do Brasil, que será disputado nesta quarta, às 21h30.

Tratado como dúvida por conta de um estiramento no músculo adutor da perna esquerda, Luciano está relacionado para o confronto e viajou para a capital gaúcha.

Quem também está com a delegação, e viajou junto com o elenco pela primeira vez, é Júlio Casares, que assume a presidência do clube a partir do ano que vem. Carlos Belmonte, que será o homem forte do futebol são-paulino na futura gestão, também desembarcou junto ao grupo.

O São Paulo, que encerrou a sua preparação nesta manhã no CT da Barra Funda, inicia agora a concentração para o duelo decisivo. Se Luciano tiver condições de jogo, Fernando Diniz deve escalar a equipe sem nenhuma novidade, com: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.

Caso o camisa 11 não consiga começar como titular, Tchê Tchê é o favorito pela vaga. O versátil meio-campista foi o escolhido na vitória por 3 a 0 contra o Atlético-MG, na semana passada, e teve boa atuação. Vitor Bueno e Pablo também são opções.

O São Paulo chega na semifinal da Copa do Brasil depois de despachar o Fortaleza, nas oitavas de final, e o Flamengo, nas quartas.