São Paulo dispara em chance de título após vitória contra o Fluminense e tropeço do Flamengo

O São Paulo viu suas chances de ser campeão brasileiro nesta temporada saltarem após derrotar o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, e, ao mesmo tempo, o Flamengo apenas empatar sem gols com o Fortaleza, no Castelão, ambas partidas pela 27ª rodada, no sábado (26).

Agora o time paulistano aparece com mais folga na liderança do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos. São sete a mais do que o Flamengo (49), que tem um jogo a menos e um confronto com o líder para realizar, mas já não depende apenas de si para ser campeão.

A diferença de pontos para o Flamengo e a sequência de jogos fazem com que o São Paulo apareça agora 52% de chances de título (na rodada anterior era 44%), segundo projeções do site “FiveThirtyEight”, parceiro da ESPN e especialista em cálculos.

Vale lembrar que o site avalia também mando de campo e a fase de cada adversário pela frente.

Já o Flamengo, que caiu para o terceiro lugar por ter menos vitórias do que o Atlético-MG (15 a 14), aparece com 32% de chance de ser campeão. Na rodada passada, tinha 42% e numa condição melhor.

Agora na segunda colocação, com os mesmos 49 pontos do Flamengo, o Atlético-MG, que derrotou o Coritiba por 2 a 0, no Mineirão, contudo, não viu sua situação mudar. Continua com 6% de chance de título.

Grêmio (42 pontos), Palmeiras (41) e Internacional (44) têm 3%, 2% e 1% de chances de títulos.

Vale lembrar que esses três times ainda jogam neste domingo pela rodada 27 do Nacional: Bahia x Internacional, em Salvador; Palmeiras x Red Bull Bragantino, em São Paulo; Grêmio x Atlético-GO, em Porto Alegre.

Abaixo deles, o “FiveThirtyEight” não vê outro candidato à taça.

Brenner comemora gol contra o Fluminense com Luciano, no Maracanã GazetaPress

E o rebaixamento?

A briga pelo rebaixamento envolve bem mais clubes do que a luta pelo título, mas a situação de alguns já parece ser irreversível.

O Coritiba, agora lanterna, aparece com 94% de possibilidade de queda. O Goiás, mesmo tendo vencido o Sport por 1 a 0, tem 88%.

Antepenúltimo e com compromisso contra o Corinthians neste domingo (27), o Botafogo aparece com 73%. Já o Sport, que por conta do revés para o goianos entrou na zona de rebaixamento, tem 48%.

Fora da zona da degola, Vasco, Bahia e Fortaleza aparecem com 33%, 22% e 17%, pela ordem.

Mais acima, fechando o grupo dos ameaçados, estão Athletico-PR (9%), Red Bull Bragantino (9%), Atlético-GO (5%), Ceará e Corinthians (cada um com 1% de chance de queda).