São Paulo dispara em chance de título, e Botafogo, na de ser rebaixado; veja projeções

Goleada sobre o Botafogo, sete pontos de vantagem para o segundo colocado e 17 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai caminhando bem para conquistar o título desta temporada e já aparece com 49% de chances de ser de fato o campeão.

É o que indica o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que usa uma série de combinações matemáticas para calcular as probabilidades não apenas jogo a jogo, mas também no Brasileirão como um todo, avaliando os próximos duelos, a tabela e a fase de cada clubes.

No cálculo apresentado, o São Paulo deve terminar a temporada com 74 pontos (hoje está com 50) contra 71 do Flamengo, hoje terceiro colocado (com 42), mas o segundo clube com mais chances de ser campeão (30%), segundo o FiveThirtyEight.

É curioso notar como as possibilidades do Atlético-MG, equipe que mais rodadas liderou, caíram. Agora são apenas 7%. Vale lembrar que o time comandando por Jorge Sampaoli é atualmente o vice-líder, com 43 pontos.

Grêmio (40) e Palmeiras (38) são os dois últimos candidatos ao título com possibilidade de conquista, segundo o site. Ainda assim, as chances são caíram bastante: 8% e 4%, respectivamente.

Fernando Diniz gesticula durante vitória do São Paulo sobre o Lanús Andre Penner / Getty Images

Rebaixados também encaminhados

Assim como a briga pelo título, a luta contra o rebaixamento tem “menos favoritos” neste momento. Tudo porque Botafogo, Coritiba e Goiás passam de 50% de chance de queda, com 75% para os dois primeiros citados e 85% para o último.

A pontuação dessas equipes é baixa (veja tabelo abaixo) e seria necessário uma reviravolta. Em outras palavras, os três teriam de alcançar um desempenho no campeonato que até agora não conseguiram.

Entre os ameaçados, mesmo os que têm pouca probabilidade, estão Ceará (2%), Corinthians (6%), Red Bull Bragantino (8%), Fortaleza (8%), Athletico-PR (11%), Bahia (16%), Atlético-GO (23%), Vasco (39%) e Sport (51%).

Já foram disputadas 24 rodadas do Campeonato Brasileiro, o que significa que restam em disputa 42 pontos para cada time disputar (há equipes com jogos atrasados). Então, muita água ainda pode rolar.