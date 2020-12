São Paulo divulga vídeo de Luciano vibrando em casa com vitória sobre o Atlético-MG

O atacante Luciano viveu na noite de quarta-feira um dia de torcedor são-paulino. De casa, ele assistiu a vitória do time sobre o Atlético-MG por 3 a 0 e comemorou o resultado no Morumbi, que levou a equipe à uma vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do Tricolor, Luciano aparece vibrando com o primeiro tento da partida, marcado pelo meia Igor Gomes aos 25 minutos do primeiro tempo. Gabriel Sara e Toró fecharam a conta na etapa final.

Artilheiro do São Paulo no Brasileirão, com 12 gols, o camisa 11 sofreu um estiramento no músculo adutor da perna esquerda na derrota para o Corinthians. Contra o Galo, Fernando Diniz optou por mudar o esquema e suprir a ausência do jogador com o volante Tchê Tchê.

O time volta a campo na próxima quarta-feira, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio.